Piosenka "Soltera" ( sprawdź! ) hołduje niezależności, uldze i radości płynącej z bycia singielką. Tym utworem Shakira rozpoczyna kolejny etap w swojej karierze, nazywając go "nowym projektem".

Do sieci trafił nakręcony m.in. w klubie LIV w samym sercu Miami teledysk, który zanotował już ponad 11 mln odsłon. U boku kolumbijskiej gwiazdy pojawiły się jej latynoskie koleżanki - Anitta, Winnie Harlow, Danna Paola, Lele Pons, Natti Natasha, a także argentyński DJ Bizarapp (razem odpowiadają za przebój "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53") oraz australijski youtuber i zwycięzca randkowego show "Too Hot To Handle" (Netflix) - Harry Jowsey.