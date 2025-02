Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) pokazał się z dziećmi na rodzinnym zdjęciu. Tak spędzają ferie

"Pierwszy Kasprowy z dziećmi zaliczony" - napisał na Instagramie Sebastian Karpiel-Bułecka. Lider grupy Zakopower i nowy juror "Must Be The Music" w Polsacie w mediach społecznościowych pokazał się z dwójką swoich dzieci.