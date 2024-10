Rok 1985 przyniósł Sandrze wielki przełom. Singiel "(I'll Never Be) Maria Magdalena" zdobył szczyty list przebojów w Europie i stał się największym hitem w jej karierze. Piosenka była tak popularna, że wokalistka powracała do niej wielokrotnie, wydając nowe wersje w 1993, 1999 i 2006 roku. Dzięki kolejnym hitom, takim jak "In the Heat of the Night" i albumowi "Mirrors", Sandra stała się ikoną euro-disco.