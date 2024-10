Sanah z nową EP-ką: "Can you love me for who I am?"

Projekt nazwany "Can you love me for who I am?" składa się z czterech utworów i trwa w całości około 12 minut. Na wydawnictwie znajdziemy takie piosenki jak "Invisible dress" (sprawdź!) , "Love is blind" (inna wersja utworu "Miłość jest ślepa"), "Should have known" i "Madam". Warto zauważyć, że utwór "Invisible dress" jest angielską wersją znanej już piosenki "Królowa dram". Kawałek "Should have known" odpowiada w produkcji polskiej wersji, zatytułowanej "2:00".