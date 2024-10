Rubens dał się poznać szerszej publiczności na własne konto za sprawą przebojowego singla "Wszystko OK?" ( sprawdź! ) . Ten utwór promował debiutancką płytę "Piosenki, których nikt nie chciał" (2022), która przyniosła mu sześć nominacji do Fryderyka. Ostatecznie muzyk nie otrzymał ani jednej statuetki.

"Okres od wydania debiutu to był istny rollercoaster na każdej płaszczyźnie i w każdym wymiarze. Moje życie ponownie stanęło na głowie i wykonało kilka spektakularnych piruetów. O tym właśnie jest ta płyta" - opowiada Rubens, który na początku tego roku potwierdził swoje rozstanie z Darią Zawiałow .

"No i na ostatniej prostej - na kilka dni przed oddaniem do produkcji albumu w wersji CD - podczas jazdy rowerem, bez tytułowej 'trzymanki', zdałem sobie sprawę, że zawsze kiedy mogę właśnie tak jadę. Na rowerze i w prozie życia również. Powiem więcej - nie potrafię inaczej i totalnie to uwielbiam. Biorę życie pełnymi garściami. Zapraszam na wspólną, pełną emocji przejażdżkę!" - dodaje muzyk.