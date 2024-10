Ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja był ogromnym wydarzeniem, które poruszyło światem show-biznesu i mediów. Sama uroczystość, a także kilkumiesięczne przygotowania wzbudzały zaciekawienie fanów wokalistki i dziennikarzy. Przez dłuższy czas spekulowano o dacie ślubu, o zaproszonych gościach, a także o sali, którą małżonkowie wybrali na weselne świętowanie. Wszystko było jednak owiane tajemnicą aż do ostatniego dnia.

Była reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji Junior udzieliła wywiadu dla Genialnie.pl, gdzie poruszyła kwestie finansowe niedawnego ślubu. "Nie są to tanie rzeczy" - postawiła sprawę jasno. Roxie podkreśliła jednak, że zarówno ona, jak i jej partner Kevin, już wcześniej zdawali sobie sprawę z tego, że będą musieli dużo zainwestować w swój wyjątkowy dzień. Chcieli, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Miejsce wesela było dla nich kluczowe - ekskluzywna winnica od razu przypadła im do gustu. Nie liczyły się dla nich pieniądze, ponieważ wiedzieli, że to tam chcą wyprawić najważniejszą imprezę w ich życiu.