Rafał Brzozowski rozgoryczony po zachowaniu TVP. "Napiszę tutaj"

Rafał Brzozowski był związany z TVP przez kilka lat - prowadził m.in. programy "Jaka to melodia?" czy "The Voice Senior" oraz występował na koncertach organizowanych przez telewizję. Teraz wokalista pożegnał się z nadawcą publicznym.

Brzozowski przyznał jednak, że chętnie skupi się na muzyce, oraz że od zawsze ma też plan B. "Właśnie uruchamiam pensjonat w Zamościu (...). Mieści się w centrum miasta. Remontowałem, a właściwie odbudowywałem go przez cztery lata. To jest dom moich dziadków, który odkupiłem od państwa, bo w latach 70. zostali wywłaszczeni. Rodzina długo starała się o jego odzyskanie i w końcu się udało. (...) Ma ciekawą historię (...). Będę się tam czasami pojawiać, by opowiedzieć o nim klientom" - opowiadał.

Rafał Brzozowski pożegnał się z TVP. "Kilka dłuższych słów"

31 sierpnia w teleturnieju "Jaka to melodia?" pojawił się już Robert Janowski, a Brzozowski przyznał, że TVP nie wyemitowała jego pożegnania. "Kochani, ponieważ nie wyemitowano moich nagranych podziękowań i pożegnania z widzami, pozwólcie, że tutaj napiszę te klika, tym razem dłuższych słów. To był ostatni odcinek 'Jaka to melodia?' z moim udziałem, więc czas podsumowań z mojej strony" - zaczął.

"Dziękuję za 5 lat pracy przy teleturnieju 'Jaka to Melodia?', a wcześniej za 2 lata przy teleturnieju 'Koło fortuny'. Dziękuje wszystkim, którzy tworzyli TVP w tym czasie, za możliwość realizacji i spełniania moich pasji, a także za pomoc w zdobyciu nowego zawodu - prezentera, to była dla mnie wielka życiowa przygoda" - pisał dalej, dziękując również wszystkim zaangażowanym w produkcję programu.

"Największe podziękowania kieruje do Was, drodzy Widzowie - za wszystkie spędzone wspólnie lata, za uśmiech, za radość, za miłe słowo w sklepie, na ulicy czy na stacji benzynowej. Za to, że mogłem przez tyle lat gościć w Waszych domach, że byliście po prostu częścią mojego życia. To dzięki Wam otrzymywałem nagrody, wyróżnienia, takie jak np. Osobowość Telewizyjna. Dziękuje za wszystkie wyrazy sympatii, które do dzisiejszego dnia tak licznie mi okazujecie. Jesteście dla mnie naprawdę bardzo ważni i nigdy o Was nie zapomnę. Z całego serca, DZIĘKUJE. Widzimy się na koncertach" - zakończył wpis.

