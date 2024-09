Tym autobiograficznym albumem 43-letnia obecnie Amerykanka powraca na muzyczną scenę po 18-letniej przerwie. W roli producentki wykonawczej pojawiła się wokalistka Sia, która gościnnie wystąpiła w piosenkach "Fame Won't Love You" i "If the Earth Is Spinning". To niejedyni goście na tym albumie - Paris zaprosiła także takie gwiazdy, jak Meghan Trainor, Megan Thee Stallion, Rina Sawayama i Maria Becerra. Z kolei w ciągu ostatnich 10 lat Hilton współpracowała z takimi gwiazdami, jak m.in. Lil Wayne, Steve Aoki i Kim Petras.