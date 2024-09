Polska legenda nie wróci nigdy w pełnym składzie. Padły gorzkie słowa

"Ja mam 71 lat, (głos) jest po prostu coraz słabszy. (...) I teraz mieć tę drapieżność z przeszłości... (...) To tak jak dzisiaj, nie wiem, czy byłbym dobrym kochankiem, chyba nie. (...) ciało daje o sobie znać. Ale próbujemy o tym zapomnieć. (...) W rock’n’rollu to nieubłagane. Jeżeli nie zaśpiewasz "Niepokonanych" z taką energią, że przynajmniej zaszczypią oczy, to lepiej jednak "zejść ze sceny niepokonanym"- dodał Markowski w rozmowie.