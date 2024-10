"Rozumiem, że można być zdziwionym taką decyzją. Dla mnie muzyka to dźwięk i cisza. W czasie tej ciszy musiałam wycofać się ze sceny medialnej. Zostawiłam w tamtym momencie miejsce na to, co jest najważniejsze" - tłumaczyła wokalistka w 2019 r. w "Dzień dobry TVN".

Po blisko pięcioletniej przerwie wypuściła singel "Parle à ta tête" (to z nim pojawiła się gościnnie w "The Voice of Poland"), który miał być zapowiedzią jej drugiej płyty. Z niewiadomych przyczyn do wydania albumu ostatecznie nie doszło. Kolejne lata przyniosły tylko gościnne występy w piosenkach Amira ("Carrousel") i Zaho ("Roi 2 coeur").