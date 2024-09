Duet Marcus & Martinus tworzą pochodzący z Norwegii bracia bliźniacy - Marcus i Martinus Gunnarsen . Od dziecka doskonale wiedzieli, jak tworzyć przeboje. Kiedy mieli po 9 lat udało im się wygrać telewizyjny program Melodi Grand Prix Junior - wszystko za sprawą hitu "To dråper vann" . Wówczas zdobyli sławę w całej Norwegii. Sukces ten kontynuowali wraz z singlem "Elektrisk" , który na krajowej liście przebojów utrzymywał się przez 66 tygodni i po dziś dzień jest najczęściej streamowanym kawałkiem z tego państwa.

Bliźniacy w 2017 r. wystąpili w roli sekretarzy ogłaszających wyniki norweskiego jury podczas konkursu Eurowizji. Swoich sił w rywalizacji próbowali jednak nie w ojczystych barwach, ale w szwedzkich. W 2023 r. zajęli drugie miejsce podczas preselekcji, plasując się w rankingu tuż za Loreen , która wygrała całą Eurowizję. Rok później byli już najlepsi w krajowych eliminacjach i to oni reprezentowali Szwecję podczas tegorocznego konkursu, odbywającego się w Malmö. Marcus & Martinus wystąpili w prestiżowej rywalizacji z piosenką "Unforgettable" .

20 września 2024 r. Marcus & Martinus wrócili do Polski i dali spektakularny koncert w warszawskim klubie Progresja. Bracia nie mają już nic wspólnego z dziecięcym duetem, który mieli okazję oglądać fani na scenie jeszcze w 2018 r. Zmienili się nie do poznania!

Duet planuje jeszcze raz odwiedzić Polskę. Wejściówki na ich warszawski koncert wyprzedały się w bardzo szybkim tempie, co skłoniło piosenkarzy do poszerzenia trasy koncertowej. Już 19 marca 2025 r. słuchacze norweskich wokalistów będą mieli kolejną okazję zobaczyć swoich idoli na żywo. Tym razem bracia pojawią się we Wrocławiu i wystąpią w klubie A2.