"Jestem w studiu każdego dnia. Nagrałam tyle nowych piosenek, wyprodukowałam tyle nowych utworów i nic nie jest takie, jakie zrobiłam wcześniej. Uwielbiam eksperymentować i odkrywać muzykę. Jest coś pięknego w tym, gdy wiesz, że będziesz kochany bez względu na to, co zrobisz" - ujawniła pod koniec maja.

Dwa miesiące później Lady Gaga spędziła cały tydzień w Paryżu, gdzie była jedną z gwiazd otwarcia ceremonii igrzysk olimpijskich. 29 lipca celebrytka postanowiła zrobić niespodziankę fanom, którzy codziennie czekali pod jej hotelem, aby zobaczyć swoją idolkę. Autorka hitu "Born This Way" wyszła do zgromadzonego tłumu, po czym odtworzyła z tabletu dwie niewydane piosenki, które mają znaleźć się na jej nadchodzącym albumie.