Po 15 latach powrócił do TVP. Michał Rudaś znów w "Jaka to melodia?"

Oprac.: Michał Boroń

W programie "Jaka to melodia?" mamy kolejny powrót. Po 15 latach ponownie w programie pojawił się Michał Rudaś, znany także z m.in. "The Voice of Poland" i "Twoja twarz brzmi znajomo".