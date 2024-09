Basia Stępniak-Wilk to znana polska piosenkarka, aktorka i autorka tekstów. Największą sławę przyniosła jej piosenka, która początkowo była bagatelizowana. Nikt nie spodziewał się, że odniesie tak duży sukces i zmiecie konkurencję, nawet tę zagraniczną. Mowa o utworze "Bombonierka" , który został nagrany w duecie z Grzegorzem Turnauem . Jak doszło do tak dużego sukcesu kompozycji? Samej autorce trudno jest to wyjaśnić.

W głowie autorki powstała wizja, a wokół niej został zbudowany cały tekst przeboju. "Zaczęło się od jakiejś myśli o zdejmowaniu złotka z czekoladki. Pamiętam, jak jeszcze kończyłam pisać słowa do tej piosenki gdzieś w garderobie" - wspomniała Basia Stępniak-Wilk. "Potem zapytałam Grzegorza Turnaua, czy nie zaśpiewałby 'Bombonierki' ze mną w duecie. Posłuchał szkicowej wersji i powiedział, że jeśli chodzi o te cukiereczki, to on bardzo chętnie. No i zaśpiewaliśmy" - dodała. Tak zaczęła się historia wielkiego przeboju.