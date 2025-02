Rodzice Alecii rozwiedli się, gdy ta była dzieckiem - dziewczynka zamieszkała z matką, a swoje zmagania z buntowniczym okresem dorastania i trudami, których doświadczyła, przedstawiła szerzej w klipie do utworu "F**kin' Perfect". Poruszający wokal i sceniczna charyzma Pink od lat zachwyca fanów z całego świata, a wszystko zaczęło się od piosenki "There You Go", pochodzącej z debiutanckiego krążka wokalistki, zatytułowanego "Can't Take Me Home".

Pink ma bogaty dorobek artystyczny. Zwróciła na siebie uwagę nie tylko przebojami

"What About Us", "So What", "Who Knew", "Sober", "Try", "Raise Your Glass" i "Just Give Me a Reason" z Natem Ruessem to tylko kilka muzycznych propozycji Pink, które podbiły światowe listy przebojów. Od ekstrawaganckich strojów, poprzez nienaganny i silnie osadzony wokal, aż po idealnie skonstruowane występy na żywo, podczas których Pink wręcz lata w przestrzeni - przez lata wokalistka zadziwiała swoimi pomysłami. Wszystko zaczęło się od kawałka "There You Go" z krążka "Can't Take Me Home". 25 lat temu Pink zadebiutowała i ubarwiła światowy rynek muzyczny.

Numer "There You Go" został napisany przez Pink, Kevina "She'kspere" Briggsa i Kandi Burruss, zaś wyprodukowany przez samego "She'kspere". Piosenka opowiada o związku, który Pink postanowiła zakończyć - przeszkadza w tym chłopak, który chce ją odzyskać. Singiel osiągnął 7. miejsce na liście "Billboard Hot 100", 2. miejsce na australijskiej liście "ARIA Singles Chart" i 6. miejsce na brytyjskiej liście singli. Był również wielkim hitem w Australii i uzyskał status platynowej płyty ze sprzedażą przekraczającą 70 000 egzemplarzy.

Rozwiń

Piosence towarzyszy ciekawy teledysk. Widać w nim samą Pink, która odbiera telefon od byłej sympatii. Zgadza się wypełnić prośbę chłopaka, wskakuje na motocykl i jedzie na szczyt parkingu z widokiem na jego mieszkanie, po czym wykonuje telefon. Następnie gwiazda przyspiesza, zeskakuje z motocykla w ostatniej chwili i patrzy, jak ten wzbija się w powietrze i uderza w okno jego mieszkania, po czym wybucha płomieniami, paląc fotel i PlayStation, na którym mężczyzna, zgodnie z fabułą klipu, lubił grać. Następnie Pink wskakuje do samochodu prowadzonego przez nowego faceta, pokazując na odchodne byłemu chłopakowi środkowy palec.

Pink nie pierwszy raz rozprawia się ze swoimi byłymi. W "So What" korzysta z życia

W "Please Don't Leave Me" Pink przedstawia wizję scenariusza, który ziścił się po nieubłaganym rozstaniu. Uwięzienie chłopaka w utworze dorównuje liryce piosenki "So What", która, już w lżejszym tonie, przedstawia jaśniejszą stronę problemów w związku. W utworze artystka opowiedziała o problemach w swoim małżeństwie. Pink była akurat w separacji z mężem i stwierdziła, że zamiast się użalać, będzie na całego korzystać z życia. Tak też zrobiła, a najlepszym tego dowodem jest teledysk do numeru.

Pink opisała burzliwą relację, choć potem doszła do porozumienia z mężem Scott Legato/WireImage Getty Images

Pink opowiedziała o tym, że może nie wszystko dobrze się układa, lecz ona ostatecznie jest gwiazdą rocka i do tego wolnym człowiekiem, więc może się bawić i nie przejmować problemami. Piosenka dość szybko się zdezaktualizowała, gdyż piosenkarka i Carey Hart wrócili do siebie. Wokalistka nie zamierzała jednak rezygnować z przeboju i nadal wykonuje go na koncertach. Pink lubi patrzeć na minę męża, kiedy śpiewa "So What" na żywo, a publiczność doskonale wie, kim jest ten "dzban", o którym artystka wspomina w tekście dynamicznego kawałka.

Magda Kumorek jako Pink w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsat Polsat