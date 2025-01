"Miłość się przeplata z muzyką i wiecie, to jest tak, że jedno ciągnie drugie i jak jest taka miłość i takie szczęście, to dźwięki idą same. Nagrałam chyba najlepszą płytę w życiu" - powiedziała Patrycja Markowska w "halo tu polsat", tym samym zapowiadając nowy krążek, którego premiera odbędzie się już w maju 2025 roku.

Piosenkarka, której przez długi czas udało się utrzymać w tajemnicy fakt, iż wzięła ślub, w porannym programie zdradziła nieco szczegółów dotyczących uroczystości. "To był bardzo hipisowski ślub. Myśmy pojechaliśmy do Tomka przyjaciół pod Węgorzewo i tam była trawa, słońce (…) Było elegancko, ale bardzo kameralnie. Zaprosiłam garstkę osób i to było też fajne, że to byli najbliżsi ludzie, to było przez to nasze. Były oczywiście występy, bo sobie jammowaliśmy, puszczaliśmy w nocy lampiony, ale nie było pompy. Drugiego dnia mieliśmy rejs, dokładnie jak w filmie, taki sam statek i wszyscy goście byli na tym statku i tam naprawdę można było boki zrywać. Co tam się działo! Było bardzo tak po naszemu i to jest super" - zdradziła piosenkarka.