Ojciec Miley Cyrus kilka lat temu odszedł od rodziny, a teraz chce pojednania. "Niech nadejdzie uleczenie"

W rodzinie Cyrusów jakiś czas temu doszło do wielkiej awantury, na skutek której wszyscy się poróżnili. Billy Ray Cyrus w 2022 r. rozstał się z ówczesną partnerką i matką swoich dzieci - Trish Cyrus. Odszedł od rodziny, która błyskawicznie przestała utrzymywać z nim kontakty i do dziś wszyscy pozostają w konflikcie. 63-latek boryka się z uzależnieniami, co nie ułatwia mu odbudowania relacji z dorosłymi już pociechami. Jednocześnie sprawia, że nieustannie jest on bohaterem kontrowersyjnych wydarzeń, odbijających się szerokim echem w mediach.