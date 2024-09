Margaret to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Ostatnimi czasy zdecydowanie nie próżnuje. Nie tak dawno ukazał się jej nowy album "Siniaki i cekiny" , który prężnie promuje w mediach oraz podczas koncertów. W lecie miała okazję wziąć udział w projekcie Babie Lato oraz serii koncertów "Letnie Brzmienia" . Efektem tego był singiel, stworzony we współpracy z Brodką oraz Rosalie , zatytułowany "Błyszczę" . Już niedługo Margaret zaprezentuje się publiczności podczas uroczystego wydarzenia "French Touch La Belle Vie!" .

Niedawno internet obiegły spekulacje, jakoby Margaret miała zamiar wziąć udział w tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami" . W ostatnim wywiadzie z "Super Expressem" artystka wyznała, że nawet nie ma telewizora , przez co nie jest zainteresowana tego typu programami. Przyznała jednak, że zdarza jej się obejrzeć fragmenty rywalizacji w mediach społecznościowych. Czasami podgląda poczynania swoich koleżanek i kolegów po fachu. Ostatnio bardzo spodobał jej się występ Julii Żugaj , która zatańczyła do piosenki z repertuaru Margaret!

"Nigdy nie miałam telewizora w domu - jako już dorosła osoba, więc nie oglądam. Nawet tych programów, w których ja występuję - też nie oglądam, żeby było fair, żeby potem nie było tak, że siebie oglądam, a innych nie oglądam. Nie, nie! Ja po prostu nie oglądam telewizji, ale faktycznie widzę jakieś urywki moich koleżanek, bo przecież też się znamy, mijamy się na backstage'ach i też to jest wszystko ładne. Ostatnio widziałam Julkę Żugaj, która tańczyła do mojego numeru no i tak zaiwaniała po prostu. Byłam taka: 'Wooow'. To fajnie wygląda, bardzo. Ja lubię taniec, lubię oglądać taniec, lubię, jak ludzie tańczą, gdzieś tam to śledzę" - opowiedziała Margaret.