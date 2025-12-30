W 2023 roku Lewis Capaldi poinformował, że robi sobie przerwę od muzyki. Artysta nie ukrywał, że wysiłki związane z koncertowaniem, jak również presja, która towarzyszy występom i sławie mocno odbijają się na jego zdrowiu. 29-letni muzyk, który zmaga się z zespołem Tourette'a wyjaśnił, że stres związany z byciem na scenie zaostrza objawy choroby, które coraz trudniej mu opanować w trakcie występu. Wyznał nawet, że jest gotowy porzucić karierę, jeśli ta przyczyni się do pogłębienia jego choroby.

Zapowiadaną muzyczną pauzę przerwał w mijającym roku minialbumem "Survive" oraz występem na festiwali Glastonbury. Choć jak sam wyznał, przez ostatnich kilka miesięcy popadł w twórczy impas, ten zamierza przełamać już w styczniu wracając do studia.

Lewis Capaldi szykuje powrót do studia

"Nie napisałem ani jednej piosenki od marca tego roku, nie wziąłem do ręki gitary. Popadłem w twórczy dołek. W styczniu będę miał zarezerwowany czas w studiu i to będzie pierwszy raz, kiedy wrócę do tworzenia" - wyznał w australijskim programie radiowym "Carrie and Tommy".

Podczas audycji piosenkarza zapytano, czy czuje już mniejszą tremę przed publicznością i jak się czuł podczas swojego koncertu w ramach festiwalu Glastonbury.

"Byłem zdenerwowany, ale nie wystraszony. Zmieniłem sposób, w jaki postrzegam pewne rzeczy. To nie jest sytuacja, w której czuję, że muszę to zrobić, ale sytuacja, w której wiem, że mogę to zrobić" - podkreślił, wyjaśniając dalej, że mimo to podczas tego koncertu zabronił wstępu za kulisy bliskim i współpracownikom. "Nie chciałem, żeby czyjaś energia niepokoju mną zawładnęła" - dodał.

Kim jest Lewis Capaldi?

Szeroka publiczność poznała Szkota za sprawą debiutanckiego albumu "Divinely Uninspired To A Hellish Extent", który był najlepiej sprzedającą się płytą w Wielkiej Brytanii w 2019 i 2020 r. Z artysty nagrywającego w sypialni, Capaldi stał się gwiazdorem popu. Przebój "Someone You Loved" jest najczęściej streamowaną brytyjską piosenką wszech czasów i czwartą spośród wszystkich utworów na całym świecie.

Dotychczasową dyskografię wokalisty zamyka drugi album "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" (2023) z singlami "Pointless", "Wish You The Best" i "Forget Me", które dotarły na szczyt brytyjskiej listy. Nieco ponad pół roku później pojawiła się rozszerzona wersja płyty, która została poszerzona o pięć premierowych utworów.

Tuż przed premierą "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" światło dzienne ujrzał dokument Netflixa "Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now".

