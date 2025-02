"Kolego, gdzie jest Daria i Vito", "Czy tylko ja czuję rozczarowanie? Takie zapowiedzi, tajemnice, a tu to. Mam 4 bilety", "A gdzie Taco Hemingway?", "Jeśli festiwal 2-dniowy to wypadałoby ogłosić, kto kiedy występuje. No i uzupełnić lineup", "Myślałam, że jak Dawid robi festiwal to będzie śmietanka, której słuchają właśnie fani. Vito, Darka, Natalia Szroeder, Sanah. A tymczasem oprócz Dawida, Kasi i Rojka to nic ciekawego nie ma. Kolejny festiwal w ciemno... Nie będę kryć rozczarowania, bo po prostu pomyślałam 'zaufam, że to będzie piękny line up' i co... I jak zwykle", "Brakuje mi tu bardzo harmonogramu, takiego nawet bez godzin tylko po prostu który artysta gra danego dnia. Nie mogę sobie pozwolić na bilet dwudniowy a kupować w ciemno trochę słabo" - piszą zdezorientowani fani.

Nie brakuje również komentarzy broniących pomysł artysty. "Nikt Was nie zmuszał do kupowania biletów 'w ciemno', zrobiliście to dobrowolnie", "Ale negatywnie w komentarzach, aż się przykro robi od tego waszego narzekania. Jedyne co Dawid obiecywał w grudniu to to, że będzie festiwal i dotrzymał słowa, nikt nie stał nad wami i nie kazał kupować biletów. Od siebie tylko dodam, że nie mogę się doczekać, widać, że to będzie coś nowego i świeżego. A jako osoba, która była praktycznie na każdej trasie Dawida od początku kariery powiem: on nigdy nie zawodzi. Szykują sie super wakacje", "Aaaa, jaram się! To będzie świetne! Do zobaczenia wszędzie oczywiście", "Widzę, że ludzie nie potrafią słuchać że zrozumieniem. No ale cóż. Lepiej odsprzedajcie te bilety lub nie kupujcie, skoro tak bardzo Was rozczarowuje coś, czego w naszym kraju jeszcze nie było" - piszą fani nadchodzącego festiwalu.