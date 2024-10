Lanberry to artystka, która przez długi czas walczyła o swoją obecną pozycję na rynku muzycznym. Aktualnie jest jedną z trenerek programu "The Voice of Poland", jednak zanim zasiadła w obrotowym fotelu, aby doradzać początkującym wokalistom, sama próbowała swoich sił w talent-show. Przed laty wystąpiła w "X Factor", a także w "The Voice of Poland". Minęło kilka lat zanim publiczność doceniła jej talent i pokochała jej przeboje.

Wokalistka skupia się na karierze solowej, jednak kiedyś sporo tworzyła dla innych artystów

Lanberry regularnie wypuszcza na rynek single, które stają się hitami list przebojów, a także całe albumy. "Ostatni most" to jedna z najpopularniejszych piosenek wokalistki - wydana w 2018 r., a po dziś dzień nucą ją tysiące Polaków. Zgromadziła prawie 9 milionów odsłuchań w serwisie Spotify. Lanberry ma na swoim koncie również wiele udanych współprac, m.in. zeszłoroczne "Dzięki, że jesteś", stworzone z Tribbsem, czy "Stare piosenki" nagrane z Bovską.

Okazuje się, że zanim artystka skupiła się na swojej karierze solowej, często zdarzało jej się pisać utwory dla innych. Na przestrzeni lat miała okazję skomponować piosenki dla sporego grona wykonawców. Wśród nich znalazły się nazwiska, takie jak Dawid Kwiatkowski czy Doda. Niewielu wie, że to właśnie Lanberry jest autorką tych popularnych przebojów.

Lanberry przyczyniła się do sukcesów Polski na Eurowizji Junior. To ona stworzyła te przeboje

Lanberry przyczyniła się do zwycięstwa Polski w konkursie Eurowizji Junior. W 2018 r. nasz kraj reprezentowała Roxie Węgiel z piosenką "Anyone I Want To Be", która okazała się wielkim sukcesem. Młodej wokalistce udało się wygrać nie tylko za sprawą wyjątkowego występu, lecz także dzięki wpadającej w ucho, dwujęzycznej kompozycji. Angielską część tekstu piosenki stworzyła właśnie Lanberry!

Kolejny sukces Polski na Eurowizji Junior również miał miejsce dzięki staraniom Lanberry. W 2019 r. to Viki Gabor pojechała na prestiżowe wydarzenie, reprezentując nasz kraj, i wygrała. Wówczas trenerka "The Voice of Poland" ponownie maczała palce w piosence konkursowej. "Superhero" zostało stworzone przez nią oraz kilku innych twórców.

Na tym nie zakończyły się przygody Lanberry w studio z Viki Gabor. Artystka współpracowała z młodą gwiazdą również przy wielkim hicie "Ramię w ramię", który stał się hymnem kobiecej solidarności. W utworze wystąpiła również legenda polskiej estrady - Kayah.

Artystka pomagała zarówno początkującym, jak i doświadczonym wokalistom

Lanberry podjęła się współpracy z jeszcze jedną młodą artystką, która zasłynęła dzięki programowi "The Voice Kids". Mowa o Zuzie Jabłońskiej, która w 2018 r. wypuściła piosenkę "Powiedz mi to w twarz". Autorką tekstu była Lanberry, natomiast do utworu dołączyli jeszcze Jan-rapowanie i Silesa.

W konkursie Eurowizji dla dorosłych Lanberry również maczała palce. W 2018 r. stworzyła piosenkę dla Mai Hyży, która próbowała swoich sił w krajowych preselekcjach. Utwór "Błysk" nie został jednak wybrany jako nasza reprezentacja.

Lanberry stworzyła przebój "Na koniec świata", wykonywany przez Honoratę Skarbek. Podjęła się również współpracy z jeszcze jedną gwiazdą "The Voice" - Anią Deko. Wraz z nią napisała tekst do jej przeboju "Stały ląd".

Lanberry stworzyła przeboje dla wielkich gwiazd polskiej sceny. Wśród nich Dawid Kwiatkowski i Doda

W 2021 r. Dawid Kwiatkowski wkroczył w zupełnie nową muzyczną erę. W stworzeniu drugiego singla z nowej płyty pomogła mu oczywiście Lanberry. "Proste", w którym artystę wsparła trenerka "The Voice of Poland", stało się niekwestionowanym hitem.

Kolejną wielką gwiazdą, z którą udało się współpracować Lanberry, była Doda. W 2021 r. wokalistki połączyły siły i stworzyły wspólnie utwór na potrzeby filmu "Dziewczyny z Dubaju". "Don’t Wanna Hide" okazało się niemałym sukcesem. Artystki wystąpiły nawet wspólnie, z tym kawałkiem, na specjalnym koncercie z okazji urodzin Dody.

