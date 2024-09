Najbliżsi Rogera Palma poinformowali portal "Sweden Herald" o śmierci perkusisty. W oświadczeniu napisali, że był on ciepłym i skromnym człowiekiem. Wspomnieli, jak zawsze starał się wspierać swoją rodzinę i przyjaciół. "Będzie nam go ogromnie brakowało i pozostawi po sobie wielką pustkę. Wszyscy będziemy go ciepło wspominać " - czytamy w oświadczeniu.

1970 r. był przełomowym momentem w karierze perkusisty. To wtedy rozpoczął współpracę z legendarnym zespołem ABBA. Razem ze szwedzkimi gwiazdami stworzył ich największe przeboje, m.in. "Mamma Mia" czy "Take A Chance On Me". Po sześciu latach postanowił zrobić krok w stronę kariery solowej. Nagrał utwór "Satellit", we współpracy z wokalistą Tedem Gärdestadem.