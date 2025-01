Marianne Faithfull uznawana jest za ikonę muzyki ubiegłego wieku. Wśród jej największych przebojów znajdują się "Sister Morphine" czy "As Tears Go By". Jej kariera była pełna wyjątkowych współprac. Piosenkarka tworzyła m.in. z Mickiem Jaggerem, Davidem Bowiem czy później z Metallicą. Utwór "The Memory Remains" nagrany z metalowymi gigantami miał duży wpływ na jej popularność na przełomie lat 90. i 00.