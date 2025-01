Nie żyje Linda Nolan. Bała się, że to będą jej ostatnie święta

Irlandzka grupa The Nolans działała w latach 1974-2005 (przez pierwsze pięć lat pod nazwą The Nolan Sisters) odnosząc największe sukcesy na początku lat 80. W sumie sprzedała ponad 30 mln płyt, a status przebojów zyskały piosenki "I'm in the Mood for Dancing" , "Gotta Pull Myself Together", "Who's Gonna Rock You", "Attention to Me" i "Chemistry". Jesienią 2009 r. doszło do krótkotrwałej reaktywacji na trasę po Wielkiej Brytanii i Irlandii z udziałem czterech sióstr (Coleen, Bernie, Linda i Maureen).