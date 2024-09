Natalia Nykiel to wschodząca gwiazda polskiej estrady. Dała się poznać szerszej publiczności za sprawą udziału w drugiej edycji talent show stacji TVP - "The Voice of Poland". Obecnie ma w swoim dorobku trzy albumy długogrające i kilka EP-ek - ostatnią "Atom", wydaną 4 września bieżącego roku. W swojej twórczości z łatwością łączy taneczny pop z elektronicznymi brzmieniami, co skutkuje radiowymi hitami, podbijającymi listy przebojów. Wokalistka może pochwalić się występami na największych scenach i festiwalach w Polsce, a niedawno dołączyła także do plejady gwiazd w tegorocznej edycji "Tańca z gwiazdami".

Wokalistka próbuje swoich sił w tanecznej rywalizacji. Jak sobie radzi?

Natalia Nykiel próbuje swoich sił w zupełnie nowej roli - od niedawna tańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W minioną niedzielę rozpoczęła się 15. edycja show, a pierwszy odcinek już przyniósł mnóstwo emocji. Jednej parze udało się zgarnąć na wstępie maksymalną liczbę 40 punktów od jury, a dwie inne były bardzo bliskie tego wyniku - uzyskały po 38 punktów. Natalia Nykiel, wraz ze swoim tanecznym partnerem, została oceniona na 30 punktów. Z programu tym razem nie odpadł nikt, więc w najbliższą niedzielę widzowie będą mogli ponownie śledzić występy kompletu tancerzy i gwiazd.

Po każdym odcinku pary mają zaledwie tydzień na nauczenie się całkiem nowego układu tanecznego. Natalia Nykiel zmuszona była jednak przerwać treningi na pewien czas i wyruszyć do Stanów Zjednoczonych. Wokalistka poleciała do Ameryki, aby promować swój najnowszy minialbum. Co dalej z taneczną rywalizacją?

Natalia Nykiel wiedziała wcześniej o swoim wyjeździe do USA. Dobrze rozplanowała plan treningowy

Menedżer Natalii Nykiel, w rozmowie ze "Światem Gwiazd" zaznaczył, że wokalistka nie miała żadnych problemów z przygotowaniem się do odcinka. Pomimo podróży do Nowego Jorku, udało jej się wcześniej wygospodarować wystarczającą ilość czasu na treningi. O wyprawie do USA artystka wiedziała dużo wcześniej i umiejętnie rozłożyła swój taneczny plan ćwiczeń z Jackiem Jeschke. Z pewnością para opanowała najnowszy układ do perfekcji zanim jeszcze Natalia Nykiel wyruszyła na podbój Ameryki. Wyjazd nie powinien wpłynąć na ich nadchodzący występ, o czym widzowie przekonają się już 22 września!

"Na pewno nieobecność na treningach nie wpłynie na niedzielny występ i nie zaszkodzi Natalii. Ona jest świetnie zorganizowana i już wiedziała o wyjeździe, więc wszystko dobrze zaplanowała. Przed wylotem trenowała więcej, a po powrocie także już ma zaplanowane kolejne treningi" - zapewnił menedżer Natalii Nykiel.

