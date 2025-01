W piosence "Szczęśliwi czasu nie liczą" Czesław Mozil w sposób przyjemny, przystępny i zrozumiały - nawet dla najmłodszych - pokazuje, co naprawdę liczy się w życiu.

"Bycie częścią kampanii 'Dziecko się liczy' to dla mnie wyróżnienie i możliwość podkreślenia mojego trwającego już od lat zaangażowania w sprawy społecznie ważne i potrzebne. Od dawna jako artysta tworzę pod dzieci, dla dzieci, a czasem nawet z dziećmi, a baczna obserwacja otaczającego nas obecnie świata pokazuje mi jednak boleśnie, jak bardzo obecnie dziecko się NIE liczy, choć tak często mówi się jednak zupełnie co innego. Właśnie dlatego ta kampania jest mi tak bliska i choć tworzenie większości materiałów na jej potrzeby mamy już za sobą, to nadal poświęcam jej dużo swojej uwagi i czasu, bo dla mnie Dziecko się liczy i tak będzie zawsze" - podkreśla Czesław Mozil.