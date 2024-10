Lider zespołu Ich Troje , Michał Wiśniewski to w polskiej kulturze bardzo rozpoznawalna postać. Ciężko nie zapamiętać jego charakterystycznych czerwonych włosów czy wielu hitów, które ma na swoim koncie. Grupa Ich Troje powstała w 1995 roku dzięki Jackowi Łągwie i Michałowi . Jak nazwa wskazuje, zespół składał się z trzech osób. Jednak żeński element trio na przestrzeni lat wielokrotnie się zmieniał . W swoim katalogu mają wiele przebojów takich jak m.in. " Prawo ", " A wszystko to... (bo ciebie kocham)! " ( sprawdź! ) czy " Zawsze z Tobą chciałbym być... ".

W ostatniej rozmowie z Kubą Kucharskim na kanale Momenty , Michał Wiśniewski opowiedział, co zadowala go w koncertowaniu oraz wspomniał o znajomym po fachu : "Mnie chyba bardziej sprawiają większą przyjemność te spotkania pokoncertowe, dotyk, ciepło, słowo i taka wymiana energii ".

Wspominając o energii, prowadzący żartobliwie porównał piosenkarza do Jacka Stachursky’ego, na co Wiśniewski odpowiedział: "Przepraszam Jacka, ale ja się nie karmię energią ze Słońca. My się znamy i lubimy. Ja się karmię natomiast energią, taką wymianą od drugiego człowieka. Mam nadzieję, że ją też oddaję".