Michał Wiśniewski to znany polski piosenkarz, który zadebiutował na scenie jeszcze w latach 90., jako lider grupy Ich Troje . Wraz z zespołem stworzył niezapomniane przeboje, które nie schodziły z czołówek list przebojów, i po dziś dzień znane są pokoleniom Polaków. Zyskał dzięki temu status wielkiej gwiazdy.

Artysta zasłynął jednak w świecie show-biznesu nie tylko dzięki przebojom, takim jak "Zawsze z tobą chciałbym być" czy "A wszystko to... (bo ciebie kocham)" , nagrywanym z zespołem. To głównie jego kontrowersyjny styl bycia od lat przyciąga uwagę mediów. Jest bezkompromisowy i nigdy nie ukrywał swojego prawdziwego "ja". Jego spektakularny, sceniczny wizerunek od lat przyciąga tłumy słuchaczy na koncerty.

Michał Wiśniewski ogłosił swoją najnowszą trasę koncertową. Tournee rozpoczyna się już w październiku 2024 r., a zakończy się za rok - w październiku 2025 r. W ramach niego artysta zawita do wielu zakątków Polski. Zamierza wystąpić zarówno w mniejszych miejscowościach, jak i wielkich miastach. Na trasie odwiedzi m.in. Dębicę, Rzeszów, Mrągowo, Toruń, Karpacz, Częstochowę, Wadowice, Gdynię, Płock, Białystok czy Przemyśl.

Trasa koncertowa będzie obejmowała cały repertuar Michała Wiśniewskiego, jednak artysta wykona go w zupełnie nowych aranżacjach. Koncerty będą w całości akustyczne . Widzowie będą mieli okazję usłyszeć największe przeboje lidera Ich Troje w całkowicie odmienionym wydaniu.

W międzyczasie Michał Wiśniewski wystąpi także na koncercie jubileuszowym zespołu Ich Troje. Odbędzie się on w czerwcu 2025 r. w prestiżowej Operze Leśnej w Sopocie. Za udział w tym wydarzeniu widzowie będą musieli zapłacić od 69 do 1199 złotych - w zależności od tego, jaki bilet wybiorą. A ile kosztują bilety na trasę koncertową Michała Wiśniewskiego?

Bilety na trasę Michała Wiśniewskiego już do kupienia. Ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych

Ceny biletów na najnowsze tournee Michała Wiśniewskiego wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Widzowie, którzy chcą zająć na koncertach jak najlepsze miejsce, będą zmuszeni zapłacić więcej. Na najbardziej zagorzałych fanów czekają również pakiety VIP, dzięki którym będą oni mogli spotkać się z wykonawcą, a także uczestniczyć w próbie dźwiękowej zespołu.

Najtańszą wejściówką na koncert Michała Wiśniewskiego jest opcja dla studentów, która upoważnia do uczestnictwa w wydarzeniu za okazaniem ważnej legitymacji - jest to koszt 79 złotych. Standardowy bilet na koncert kosztuje od 99 złotych do 119 złotych.