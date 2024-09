Majka Jeżowska to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, która od lat podbija serca zarówno młodszych, jak i starszych słuchaczy. Nie tak dawno świętowała swoje 45-lecie pracy scenicznej , podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Niegdyś znana przede wszystkim z utworów dla dzieci, jednak od lat stara się przekraczać granice i próbować swoich sił w szeroko pojętej muzyce rozrywkowej. Nie ma w Polsce osoby, która nie potrafi zanucić chociaż kawałka "A ja wolę moją mamę" czy "Wszystkie dzieci nasze są" .

Wokalistka, która obecna jest na scenie już prawie pół wieku, wciąż ma w sobie wiele energii oraz werwy. Na koncertach porywa tłumy i często podejmuje się nowych, odważnych wyzwań. Niedawno wkroczyła do studia nagraniowego z głosem młodego pokolenia - raperem Malikiem Montaną . Artyści świetnie się dogadywali, co poskutkowało stworzeniem wspólnego przeboju "Bawimy się w życie" . Już chwilę później ogłosiła, że podjęła się kolejnego nieoczywistego przedsięwzięcia i da się poznać swoim słuchaczom z zupełnie innej strony. Majka Jeżowska wystąpi w nadchodzącej edycji show Polsatu "Taniec z gwiazdami" !

Majka Jeżowska jest aktywna w mediach społecznościowych i dzieli się z fanami momentami ze swojej muzycznej kariery. Teraz jej Instagram przepełniony jest także wpisami, związanymi z nadchodzącymi odcinkami "Tańca z gwiazdami". Za pośrednictwem platformy opowiada o tym, jak wyglądają treningi i przygotowania do telewizyjnego show.

Przez chorobę i złe samopoczucie wokalistka zmuszona była odpuścić taneczne treningi. Mimo to miała inne zobowiązania - dwa wielkie koncerty. Nie była w stanie w pełni odpocząć i się zregenerować, a mimo to szybko uspokoiła fanów. Okazało się, że udało jej się odzyskać siły i jest gotowa do dalszej tanecznej pracy.