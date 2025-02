Madonna nie mogła dłużej milczeć. Dodała wpis ws. Trumpa

Oficjalne konto amerykańskiego Białego Domu opublikowało sfabrykowaną okładkę magazynu "Time" z obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i napisem "niech żyje król". Ma on na celu nawiązywać do decyzji Trumpa o likwidacji programu pobierania opłat za wjazd do niektórych części Nowej Jorku, której sprzeciwiały się władze miasta.

"Myślałam, że ten kraj zbudowali Europejczycy, uciekający przed życiem pod rządami króla, aby ustanowić Nowy Świat rządzony przez lud. Obecnie mamy prezydenta, który nazywa siebie naszym królem. Jeśli to żart, to ja się nie śmieję" - czytamy na Instagramie Madonny.

Punktem wyjściowym w pracy nad nową muzyką jest dla artystki jej album z 2005 roku "Confessions on a Dance Floor". To właśnie stamtąd pochodzą takie utwory, jak "Hung up" czy "Sorry", a sama płyta przez wielu fanów uważana jest za jedną z lepszych w dorobku wokalistki. Przy pracy nad nową muzyką Madonna pracuje z tym samym producentem, co w 2005 roku - Staurtem Pricem.