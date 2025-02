Macy Gray rusza w trasę koncertową po Polsce. Znamy szczegóły

W ubiegłym roku minęło 25 lat, odkąd Macy Gray zadebiutowała na scenie muzycznej z albumem "On How Life Is". Album sprzedał się w nakładzie ponad siedmiu milionów egzemplarzy na świecie i wylansował hit "I Try", który przyniósł artystce nagrodę Grammy. Gray z okazji ćwierćwiecza wydania płyty wyruszy w trasę koncertową, która obejmie aż trzy koncerty w Polsce.

Macy Gray zagra trzy koncerty w Polsce

Trasa z okazji 25-lecia wydania płyty "On How Life Is" Macy Gray rozpocznie się 5 maja w Wielkiej Brytanii, a skończy 20 lipca w Chorwacji. Gwiazda 7, 8 i 9 czerwca 2025 roku pojawi się w na trzech koncertach w Polsce. Oto szczegółowe daty występów:

7 czerwca 2025 – Cavatina Hall, Bielsko-Biała

8 czerwca 2025 – klub Stodoła, Warszawa

9 czerwca 2025 – Klub Wytwórnia, Łódź

Informacje na temat biletów na koncerty Macy Gray w Polsce:

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się w czwartek, 6 lutego o godz. 10:00.

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster Polska rozpocznie się w czwartek, 6 lutego o godz. 12:00.

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 7 lutego na LiveNation.pl o godz. 10:00.

Macy Gray w Polsce. Kim jest?

Macy Gray dała się poznać jako wokalistka muzyki R&B i soulu o jednym z bardziej charakterystycznych barw głosu. Artystka niedługo po swoim debiucie została doceniona przez komisje nagród Grammy. Jak wspomniała w wywiadzie dla "Forbes", otrzymując statuetkę za utwór "I Try", nie spodziewała się, że nagrody te cieszą się aż tak dużym prestiżem.

"Wiesz co? Kiedy to dostałam, nie myślałam, że to wielka rzecz, bo kiedy byłam mała, nigdy nie zwracałam zbytniej uwagi na Grammy. Ale później zdałam sobie sprawę, że to jak wygranie Oscara. To stawia cię na innym poziomie, tak myślę. Ale wtedy tego nie wiedziałam" - mówiła po latach Gray.

