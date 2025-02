Lady Gaga właśnie szykuje się do wydania nowego albumu, na który jej wierni fani czekają już od ładnych kilku lat. Artystka ostatni popowy krążek ( "Chromatica" ) wydała bowiem w maju 2020 r. Później, w 2021 r., ukazała się jeszcze jazzowa płyta "Love for Sale" , nagrana w duecie z legendarnym Tonym Bennettem . Nic dziwnego, że słuchacze z całego świata niecierpliwią się na jej nadchodzącą twórczość.

Artystka jakiś czas temu ogłosiła szczegóły nowego albumu. "Mayhem" będzie powrotem do jej popowych korzeni i ukaże się już 7 marca 2025 r. Gaga zapowiedziała album singlami "Die With a Smile" (stworzonym we współpracy z Bruno Marsem) oraz "Disease". Niedawno wydała także piosenkę "Abracadabra", która błyskawicznie obiegła internet - królując głównie na TikToku - i wskoczyła na szczyty globalnych list przebojów.