"I Kissed A Girl" , "California Gurls" i "Dark Horse" to tylko kilka muzycznych pozycji, które ugruntowały karierę Amerykanki. Przełomem okazał się jednak album " Teenage Dream " z 2010 roku, który wypromował aż sześć oficjalnych singli, co w dzisiejszej erze szybkich wydawnictw i krótkich utworów skonstruowanych pod TikToka, pozytywnie zadziwia.

Katy Perry opuściła rolę jurorki w "American Idol" i zdecydowała się na pracę nad nowym krążkiem. W rezultacie otrzymaliśmy "143", czyli długo zapowiadany powrót wokalistki. W ostatnim wywiadzie w "The Project", australijskim talk show, wyznała, kto był przy niej na samym początku kariery i komu jest wdzięczna za to, gdzie się dzisiaj znajduje. To właśnie Madonnie podziękowała za słowa wsparcia: "Madonna była dla mnie naprawdę miła, co prawda zajęło to chwilę, bo na początku mnie testowała, ale w rezultacie była naprawdę uprzejma i pomocna". Piosenkarka nie zdradziła szczegółów "testu", za to zadeklarowała swoją wdzięczność.