K-popowy przełom: Ostatnia członkini Blackpink rozpoczyna solową karierę

Jisoo, członkini popularnej grupy Blackpink, oficjalnie podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Records. Wytwórnia potwierdziła tę informację we wtorek. Współpraca dotyczy solowej kariery artystki. Wszystko wskazuje na to, że będzie to prawdziwy przełom dla młodej artystki. Premiera jej pierwszego mini-albumu solowego, "Amortage", zaplanowana jest już na 14 lutego.