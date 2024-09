Do sytuacji doszło w w Sag Harbor w stanie Nowy Jork. Po zatrzymaniu przez policję Justin Timberlake przyznał się do wypicia jednego martini, jednak w raporcie można znaleźć zapisy o "o silnym zapachu alkoholu z ust, szklanych oczach, spowolnionej mowie i niepewnym chodzie".

Początkowo gwiazdor został aresztowany, jednak później sąd zdecydował o wypuszczeniu go bez konieczności wpłacania kaucji.

13 września odbyło się ostatnie posiedzenie sądu w jego sprawie. Jeszcze przed rozprawą ujawniono, że doszło do ugody, w ramach której Timberlake miał przyznać się do mniej poważnych wykroczeń drogowych, a w zamian nie usłyszeć zarzutu prowadzenia pod wpływem alkoholu. Mowa tutaj o zawiłościach w prawie obowiązującym w USA, gdzie "kierowanie pojazdem w stanie ograniczonej zdolności, wynikającej ze spożycia alkoholu", do którego przyznał się Timberlake, jest mniejszym przewinieniem niż "prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu".