Julia Wieniawa nieustannie, od kilku lat, króluje zarówno w branży muzycznej, jak i aktorskiej. Artystka należy do osób ambitnych i wciąż pnie się po szczeblach drabiny show-biznesowej. Jej kariera obejmuje sukcesy zarówno w świecie muzyki, jak i teatru, filmu oraz seriali. Wokalistka od pewnego czasu spełnia się także w roli jurorki programu telewizyjnego "Mam talent" . Dodatkowo wywiązuje się z licznych współprac instagramowych, a nawet zarządza autorską marką ubrań. Chęci do pracy i ilości zleceń mogłaby pozazdrościć jej niejedna gwiazda.

Chwila słabości artystki była pretekstem do głębszych rozważań. Wieniawa, oprócz zdjęcia we łzach, zamieściła w mediach społecznościowych również swoje przemyślenia, na temat tego, jak działa kreowanie swojego wizerunku za pośrednictwem Instagrama. "Instagram to taka niesamowita bańka wypełniona samymi pięknymi ludźmi, żyjącymi 'wymarzonymi życiami'. Chwalimy się tylko tym, co nam wychodzi, a prawie nigdy nie pokazujemy tej ciemniejszej strony naszej codzienności. I przez to mam wrażenie, że nie umiemy rozmawiać o problemach i kryzysach emocjonalnych" - napisała gwiazda.