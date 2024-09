Jego piosenki śpiewają pokolenia Polaków. Zagra wyjątkowy koncert w Warszawie

28 września do stolicy zjadą największe gwiazdy muzyki latino, disco, dance, hip-hopu, popu, a nawet elektroniki. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć na żywo m.in. The Kolors, Dodę, Skolima, Vix.N, Just 5, Boys, Samanthę Fox, Łobuzy, Akcent oraz Pięknych i Młodych.