Jakub Józef Orliński, choć wydawałoby się, że nie może zaskoczyć Polaków jeszcze większym sukcesem międzynarodowym niż dotychczasowe, wystąpił na jednej scenie z A$AP Rockym! 35-letni kontratenor zaśpiewał w Paryżu, podczas koncertu charytatywnego Gala des Pieces Jaunes 2026. Wydarzenie organizowane jest każdego roku i wspiera fundację Fondation des Hopitaux. Podczas uroczystej gali zbierane są fundusze na poprawę warunków leczenia dzieci oraz nastolatków we francuskich szpitalach.

W ubiegłych latach swoimi występami paryską galę uświetniali m.in. zespół Maroon 5, Christina Aguilera, a także Brigitte Macron, która zaprezentowała się w roli DJ-ki.

Tegoroczny koncert miał miejsce w renomowanym obiekcie Paris La Defense Arena, a wieczór uświetnił A$AP Rocky. To właśnie dzięki raperowi Orliński miał okazję zaśpiewać na gali. Artyści wykonali w duecie utwór, a akompaniowali im członkowie orkiestry oraz ceniony trębacz jazzowy o libańsko-francuskich korzeniach, Ibrahim Maalouf.

Nagranie z występu Jakuba Józefa Orlińskiego i A$AP Rocky'ego podbija sieć! Duetowi przysłuchiwała się Rihanna

Filmiki z paryskiego wydarzenia błyskawicznie obiegły sieć. W mediach społecznościowych nie brakuje głosów zachwytu nad niecodziennym duetem. Wielu internautów zwraca uwagę na ogromny talent Orlińskiego. Część osób zauważyła także, że występowi Polaka ze znanym raperem przyglądała się sama Rihanna!

"Ta kolaboracja brzmi niesamowicie! Asap Rocky, Jakub Józef Orliński i Ibrahim Maalouf to niezwykła i unikatowa kompilacja talentów. Rihanna przyglądająca się całemu wydarzeniu to idealne dopełnienie tego wyjątkowego spotkania", "Nasze dobro narodowe", "No i teraz zrozumiałem dlaczego właśnie Paryż cię uwielbia, bo to właśnie tu tak pięknie przenikają się sztuki, nie ma podziałów na 'wysoką' i 'uliczną', Paryż kocha po prostu talent, bez klasyfikacji, bez szuflad, a ty jako multitasker jesteś tu u siebie!", "To artysta nadzwyczajny! Na każdej scenie tworzy magię" - piszą miłośnicy Jakuba Józefa Orlińskiego na Instagramie.

Kim jest Jakub Józef Orliński? Polak zasłynął na całym świecie!

Jakub Józef Orliński to kontratenor, śpiewak i b-boy, którego talent znany jest już na całym świecie. Polak zdobył uznanie słuchaczy oraz ekspertów dzięki swojej wyjątkowej technice wokalnej i emocjonalnym występom.

Orliński może pochwalić się imponującym muzycznym wykształceniem. Ukończył studia w klasie śpiewu u dr hab. Anny Radziejewskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Następnie został też absolwentem nowojorskiej Juilliard School of Music.

Swoją karierę rozwijał na prestiżowych scenach, takich jak Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy Royal Opera House w Londynie. Jego kunszt został wielokrotnie doceniony - m.in. Paszportem Polityki czy Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2024 r., jako pierwszy Polak, wystąpił podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wykonując utwór "Viens, Hymen" z operowo-baletowego widowiska "Les Indes galantes".

