Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Od kilku lat próbuje swoich sił w wielu branżach show-biznesu. Jest aktorką serialową i filmową, bizneswoman, piosenkarką, a także prężnie rozwija swoje profile w mediach społecznościowych. W ostatnich edycjach programu "Mam talent" miała również okazję spróbować swoich sił w innej roli - po raz pierwszy została jurorką!

Obecnie piosenkarka przygotowuje się do premiery swojego nowego krążka, który 26 września oddany zostanie w ręce słuchaczy, a także do nadchodzącej trasy koncertowej "Światłocienie Tour". Przedsmak tego, co zamierza zaprezentować podczas tournee, pokazała na BitterSweet Festivalu, który odbył się w połowie sierpnia w Poznaniu. "Wspaniale show, bawiłam się cudownie", "Było światowo", "To było prawdziwy pokaz, nie tylko wokalny" - pisali uczestnicy koncertu zaraz po jego zakończeniu, co wzbudziło jeszcze większą ekscytację u posiadaczy biletów na jesienne występy Julii Wieniawy.

Najdziwniejsze zachcianki celebrytów. Co znajduje się w riderach artystów?

Od lat ogromną ciekawość wśród miłośników muzyki wzbudzają koncertowe ridery gwiazd, czyli listy wymagań, które powinny zostać spełnione przez organizatorów wydarzeń. Część celebrytów prosi o przyziemne rzeczy, takie jak menu z przekąskami, ułożone według specjalnej diety, czy preferowane napoje. Niektórzy jednak posuwają się o krok dalej i wpisują na listę żądań rzeczy nietypowe.

Legendarna Cher, gdy rusza w trasę, na każdym przystanku dba o to, aby mieć specjalnie przygotowany pokój jedynie na swoje peruki. Jay-Z wymaga z kolei aż siedmiu osobnych pokoi w garderobie. Justin Timberlake chce, aby w miejscu występu zatrudniona została specjalna osoba tylko po to, aby dezynfekować wszystkie klamki. Rihanna natomiast miała niegdyś w swoim riderze dywan ze zwierzęcym nadrukiem oraz świece marki Archipelago Black Forest. Pamiętnym wymaganiem Briney Spears było oprawione zdjęcie księżnej Diany, które zażyczyła sobie w garderobie w 2011 r., podczas koncertu w Londynie.

Jakie wymagania ma Julia Wieniawa? Polska wokalistka udzieliła niedawno wywiadu, w którym opowiedziała o swoich żądaniach, w związku z nadchodzącymi występami. Jej lista życzeń, w porównaniu z zagranicznymi celebrytami, jest wyjątkowo krótka i minimalistyczna.

"Powiem szczerze, że dopiero go (rider - przyp.red.) teraz tworzę, bo nie grałam dwa lata i to jest mój duży powrót. Zaczynam teraz znowu grać koncerty, także sama się zastanawiam, co w niego wpisać" - wyznała piosenkarka w rozmowie z RMF FM.

Jakie wymagania ma Julia Wieniawa? To musi znaleźć się w jej garderobie przed koncertami!

"No dobra tequila po prostu. Ale nie przed koncertem, tylko raczej po (...) Słyszałam i naprawdę mi to polecała moja nauczycielka śpiewu, że to trochę rozgrzewa struny, więc rzeczywiście miałam taki patent. Jakieś kanapki, ale to bardziej dla wszystkich innych, nie dla mnie, bo ja staram się nie jeść glutenu, więc zapewne poproszę o kanapki bezglutenowe jakieś" - dodała po chwili Wieniawa.

Okazuje się, że artystka nie ma ekscentrycznych wymagań i stawia raczej na prostotę. Mimo wszystko zdradziła, że zastanawia się nad dodaniem do swojej "listy życzeń" kilku nietypowych punktów. Wszystko po to, aby sprawdzić, czy organizatorzy rzeczywiście zamierzają spełnić jej prośby.

"Słyszałam też, że trzeba wpisywać w rider coś mega dziwnego typu żelki Haribo, ale tylko nie wiem, jakiś tam konkretny smak, (...) żeby sprawdzić, czy organizatorzy rzeczywiście czytają ridery" - zażartowała Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa spytała fanów, co powinna wpisać do swojego ridera

Ostatecznie autorka hitu "Sobą tak" doszła do wniosku, że najważniejsze, aby w jej garderobie przed koncertem znalazła się matcha i woda kokosowa. Pokusiła się również o zwrot do fanów, których poprosiła o radę. "Dajcie znać, co powinnam wpisać w rider takiego typu, totalnie od czapy. Czekam na propozycje" - podsumowała Wieniawa.

"Cynamonki, ale takie mega cieplutkie i kawa z mlekiem owsianym o smaku cynamonowym", "Arbuza", "Czekoladki ze Szwajcarii i wodę z lodowca", "Może jakąś książkę? Konkretny autor i tytuł" - zaproponowali internauci.

