Maryla Rodowicz już od najmłodszych lat wykazywała się ogromną pasją do muzyki. Śpiewała od zawsze, a w czasach podstawówki tańczyła w zespole dziecięcym we Włocławku. Uczęszczała wówczas także na zajęcia baletowe. W szkole uczyła się w klasie skrzypiec, którą udało jej się ukończyć w 1956 r.

Następnie Maryla zaczęła uczęszczać do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W tym okresie poznała kolegę, który potrafił bardzo dobrze grać na gitarze. Artystka pobierała u niego lekcje gry na instrumencie. W 9. klasie liceum zaczęła już występować w szkolnym zespole estradowym. Właśnie tak wyglądał początek jej wielkiej kariery.

Maryla Rodowicz wiązała przyszłość ze sportem. Co się stało, że wybrała muzykę?

Maryla odnosiła niemałe sukcesy w sporcie, lecz w jej sercu zawsze drzemała muzyka. Z upływem lat coraz bardziej zwracała się ku występom wokalnym. Na profesjonalnej scenie zadebiutowała w 1962 r. Wystąpiła wówczas w eliminacjach do I Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, gdzie dostała się do finału. Nie wystąpiła jednak na nim, ponieważ termin zbiegł się z ważnymi zawodami sportowymi.

W listopadzie 1967 r. zaprezentowała swoje umiejętności szerszej publiczności, podczas VI Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Zdobyła tam pierwsze miejsce, wyprzedzając Marka Grechutę , który pojawił się na konkursie z zespołem Anawa . "Ten festiwal krakowski dodał mi pewności siebie, był takim przełomem. W ślad za tym festiwalem studenckim poszedł festiwal opolski, potem sopocki, potem to już pogalopowało" - wyjawiła Maryla Rodowicz.

To dzięki konkursom piosenek zdecydowała się porzucić sport. Jej miejsce było na scenie

Konkursy piosenek napędzały młodą Marylę do działania. To dzięki sukcesom w takich rywalizacjach poczuła, że jej miejsce jest właśnie na scenie. Wreszcie, w 1970 r. udało jej się wydać debiutancki album studyjny, zatytułowany "Żyj mój świecie", który sprzedał się w nakładzie ponad 170 tysięcy egzemplarzy. To zapewniło wokalistce pozycję na rynku muzycznym i sprawiło, że zaskarbiła sobie serca wielu fanów. Maryla weszła w świat show-biznesu z przytupem i po dziś dzień króluje w branży.