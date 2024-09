Film dokumentalny "1964" zapowiadany jest jako "propozycja obowiązkowa dla fanów zespołu". Przypomnijmy, że w tym roku minęło 60 lat od pierwszej wizyty The Beatles w USA i to właśnie ten etap w historii Fab Four przypomni nadchodząca produkcja.

Odcinek telewizyjnego programu "The Ed Sullivan Show" z udziałem czwórki z Liverpoolu przyciągnął przed ekrany ponad 70 mln widzów. Beatlesi stali się tym samym prekursorami inwazji brytyjskiej muzyki, torując drogę m.in. The Rolling Stones .

"Beatlesi przeszli do historii, gdy w lutym 1964 roku podbili Amerykę. W Wielkiej Brytanii Beatlemania była szalona, ale to, co działo się w Ameryce, przeszło wszelkie oczekiwania. Ludzie będą pamiętać histerię, jaka ogarnęła Stany Zjednoczone, gdy pojawili się Beatlesi i niesamowite sceny, gdy tysiące nastolatków przychodziło ich oglądać, gdziekolwiek się pojawili" - przekazała w rozmowie z "The Sun" osoba związana z produkcją.