Wokalistka może się pochwalić bogatym wykształceniem muzycznym. Uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego, a potem kształciła się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

Swoją przygodę ze sceną Sylwia Grzeszczak zaczęła występując w programie telewizyjnym “Od przedszkola do Opola” w 1995 roku. Dziewięć lat później zdobyła pierwsze miejsce w konkursie “Drzwi do kariery”, a już rok później jej zmagania mogliśmy śledzić w popularnym programie telewizyjnym “Idol”. Potem przyszedł czas na nawiązywanie współprac i koncertowanie - w 2008 roku wydała swój debiutancki album "Ona i on" we współpracy z Liberem. Oto 10 najpopularniejszych piosenek Sylwii Grzeszczak, których nie wypada nie znać.

"Co Z Nami Będzie"

Nie sposób nie zacząć zestawienia od tego utworu. Drugi singel Sylwii Grzeszczak i Libera promujący ich wspólny album "Ona i on" został wydany w 2008 roku i totalnie zmienił dynamikę karier obu artystów. Piosenka szybko stała się przebojem i po dziś dzień funkcjonuje w świadomości odbiorców jako solidny klasyk.

"Mijamy się"

Po sukcesie poprzednika, trzecim singlem ogłoszono utwór "Mijamy się", pochodzącego również z debiutanckiego krążka. Piosenka trwa prawie cztery minuty, co na pewno pamiętają użytkownicy serwisów karaoke. Kompozytorem jest Krzysztof Bączek, zaś za tekst odpowiada Marcin Piotrowski. Konkretny "build up" przed refrenem w połączeniu z wrażliwym tekstem nie pozostawia wiele do życzenia.

"Sen o przyszłości"

Utwór - wizytówka. Singiel promujący solowy album Sylwii o tym samym tytule, który ujrzał światło dzienne w 2011 roku. Piosenka szybko stała się hitem, utwierdzając pozycję Sylwii na rodzimym rynku muzycznym - szybko dotarła na szczyt najważniejszych zestawień. W taki oto sposób artystka "wyśniła" sobie sukces.

"Karuzela"

"Łączy nas wiele spraw, jeszcze więcej dzieli" - nie da się przeczytać tego tekstu bez nucenia pod nosem. Sylwia wiedziała, jak zacząć 2012 rok i już w styczniu pokazała słuchaczom, jak się robi hit za hitem.

"Małe rzeczy"

Serce w dyskografii Sylwii. Oczywiście, można nie znać jej niesinglowych kawałków, ba, nawet tych wypromowanych przez radio, ale "Małe rzeczy" po prostu trzeba wyrecytować w nocy o przysłowiowej północy. Nie ma innej możliwości.

"Księżniczka"

Singel promujący trzeci album wokalistki "Komponując siebie". Za tekst odpowiada Marcin Piotrkowski, zaś za kompozycję - jak sugeruje nazwa krążka - sama Grzeszczak. Teledysk do utworu wypuszczono w 2013 roku, a realizowany był na Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Jak można wnioskować, tytułową księżniczkę w klipie zagrała Sylwia, a reżyserią zajął się Kamil Przybylak.

"Pożyczony"

Utwór z figlarną treścią, śmiesznym przesłaniem i letnią aurą. Klip realizowany był w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku. Jeśli da się wyciągnąć jakąś naukę z "Pożyczonego", to na pewno fakt, żeby naprawdę nie pożyczać. A jeśli już, to oddawać w nienaruszonym stanie.

"Tamta dziewczyna"

Premiera singla miała miejsce 20 maja 2016 roku, czyli w punkt, aby wstrzelić się terminowo oraz zostać oficjalną piosenką lata. I tak się właśnie stało, bo "Tamta dziewczyna" przez siedem tygodni była najczęściej graną piosenką w polskich rozgłośniach radiowych. No i ten irokez z teledysku... ikoniczny. Bunt, siła i powrót w najlepszym stylu.

"Bezdroża"

Singel promujący czwarty album Sylwii, a trzeci solowy. W imię definicji "power ballad" wokalistka zaprosiła do współpracy Mateusza Ziółko, zwycięzcę trzeciej edycji programu "The Voice of Poland". To utwór delikatny, zwiewny, owiany pięknym wokalem idealnie dopasowanego duetu.

"och i ach"

Ach, przydałoby się! Jeden z najnowszych hitów Sylwii. Utwór wydano 17 maja 2024 roku i nie ma opcji, że kogoś ominął jego refren. Piosenka znalazła się na 1. miejscu listy OLiA, czyli zestawienia najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych, co tylko udowadnia, że z letnimi hitami Sylwia Grzeszczak nie ma sobie równych.