Urodzona 23 sierpnia 1991 roku we Wrocławiu, Ewelina Lisowska zaczynała jako wokalistka post hardcore'owego zespołu Nurth. W latach 2008 i 2011 próbowała dostać się do programu "Mam Talent!", jednak nie przyniosło to oczekiwanych efektów. W 2012 roku wokalistka pojawiła się w "X Factorze", gdzie udało jej się dotrzeć do półfinału. Jej kariera zaczęła się znacząco rozwijać po wydaniu singla "Nieodporny rozum", ale prawdziwy przełom nastąpił dopiero w grudniu 2012 roku. Przebój "W stronę słońca" w ciągu zaledwie tygodnia obejrzano ponad dwa miliony razy. Artystka pojawiała się na licznych festiwalach oraz imprezach branżowych, ustanawiając swoją pozycję na scenie. W 2023 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland, a jej ostatni singiel "Niebezpieczni" ukazał się w październiku 2024 roku.

Od lat fani zwracają uwagę nie tylko na muzykę artystki, ale także jej figurę. w komentarzach pod postami z wakacji nie brakuje komentarzy takich jak: "Przepięknie wyglądasz, obłędna figura", "Wow ale piękna, miłego weekendu" czy "Co za figura!", "Petarda".

Jak Ewelina Lisowska dba o formę?

Na swoim Instagramie piosenkarka zdradziła, że kluczem do utrzymania zdrowej sylwetki jest odżywianie z głową. Niepotrzebna jest ograniczająca dieta, a jedynie umiar w jedzeniu: "Po prostu nie wrzucam na ruszt wszystkiego, co popadnie. Jem tyle, ile potrzebuję i wybieram zdrowsze opcje".

Ewelina Lisowska zaznaczyła, że nie ma potrzeby liczyć kalorii, ani nie dąży do osiągnięcia jakiejś określonej formy: "Robię swoje bez zbytniego fiksowania się na liczeniu kalorii, bo nie mam sprecyzowanych celów".

Piosenkarka dba o zdrowie fizyczne wykonując proste, lecz efektywne ćwiczenia. W mediach społecznościowych pokazywała, że wykorzystuje gumy oporowe oraz sztangi. Zdrowa dieta w połączeniu z regularnymi ćwiczeniami pozwala jej utrzymać figurę, którą zachwycają się fani, bez zbędnego utrudniania sobie życia liczeniem kalorii i restrykcyjnymi dietami.

