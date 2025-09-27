Jak Ewelina Lisowska dba o formę? Internauci zachwycają się jej sylwetką

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Nie od dzisiaj internauci zachwycają się figurą Eweliny Lisowskiej. Piosenkarka regularnie w mediach społecznościowych dzieli się swoimi zdjęciami, a w komentarzach zdecydowanie nie brakuje komplementów. Jaki sekret kryje się za jej sylwetką?

Ewelina Lisowska
Ewelina LisowskaAKPAAKPA

Urodzona 23 sierpnia 1991 roku we Wrocławiu, Ewelina Lisowska zaczynała jako wokalistka post hardcore'owego zespołu Nurth. W latach 2008 i 2011 próbowała dostać się do programu "Mam Talent!", jednak nie przyniosło to oczekiwanych efektów. W 2012 roku wokalistka pojawiła się w "X Factorze", gdzie udało jej się dotrzeć do półfinału. Jej kariera zaczęła się znacząco rozwijać po wydaniu singla "Nieodporny rozum", ale prawdziwy przełom nastąpił dopiero w grudniu 2012 roku. Przebój "W stronę słońca" w ciągu zaledwie tygodnia obejrzano ponad dwa miliony razy. Artystka pojawiała się na licznych festiwalach oraz imprezach branżowych, ustanawiając swoją pozycję na scenie. W 2023 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland, a jej ostatni singiel "Niebezpieczni" ukazał się w październiku 2024 roku.

Od lat fani zwracają uwagę nie tylko na muzykę artystki, ale także jej figurę. w komentarzach pod postami z wakacji nie brakuje komentarzy takich jak: "Przepięknie wyglądasz, obłędna figura", "Wow ale piękna, miłego weekendu" czy "Co za figura!", "Petarda".

Zobacz również:

Filip Mettler na scenie "The Voice of Poland"
Voice Of Poland

"The Voice of Poland": 10 lat ukrywał się przez chorobę. Wrócił na scenę odmieniony

Oliwia Kopcik
Oliwia Kopcik

Jak Ewelina Lisowska dba o formę?

Na swoim Instagramie piosenkarka zdradziła, że kluczem do utrzymania zdrowej sylwetki jest odżywianie z głową. Niepotrzebna jest ograniczająca dieta, a jedynie umiar w jedzeniu: "Po prostu nie wrzucam na ruszt wszystkiego, co popadnie. Jem tyle, ile potrzebuję i wybieram zdrowsze opcje".

Ewelina Lisowska zaznaczyła, że nie ma potrzeby liczyć kalorii, ani nie dąży do osiągnięcia jakiejś określonej formy: "Robię swoje bez zbytniego fiksowania się na liczeniu kalorii, bo nie mam sprecyzowanych celów".

Piosenkarka dba o zdrowie fizyczne wykonując proste, lecz efektywne ćwiczenia. W mediach społecznościowych pokazywała, że wykorzystuje gumy oporowe oraz sztangi. Zdrowa dieta w połączeniu z regularnymi ćwiczeniami pozwala jej utrzymać figurę, którą zachwycają się fani, bez zbędnego utrudniania sobie życia liczeniem kalorii i restrykcyjnymi dietami.

Zacięta dyskusja w "The Voice of Poland". "Nas to trochę nudzi"TVP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze