Iwona Węgrowska to znana w show-biznesie piosenkarka, która rozwija swoją muzyczną karierę od wielu lat. W 2008 r. zaczęła nagrywać utwory solowe, wcześniej była wokalistką grupy Abracadarba (później pod skróconą nazwą Abra ). Największą popularność przyniósł artystce duet z zespołem Feel , zatytułowany "Pokonaj siebie" .

Teraz do sieci trafiła piosenka "Na do widzenia", w której Iwona Węgrowska po raz drugi połączyła siły z aktorem i wokalistą Pawłem Markiewiczem, prywatnie mężem Katarzyny Niezgody. Ich poprzedni duet to utwór "Na zawsze", który w ciągu 5 miesięcy zanotował ponad 517 tys. odsłon.