Gwiazda Eurowizji w krytycznym stanie walczy o życie. Doznała udaru na scenie

Do zdarzenia doszło w środę w czasie koncertu w starożytnym ateńskim teatrze Odeon pod Akropolem. Występ Marinelli ( sprawdź! ) miał być hołdem dla jej wieloletniej kariery. Wokalistce towarzyszyła orkiestra oraz popularny grecki piosenkarz Antonis Remos .

Marinella upadła podczas występu. Gwiazda pilnie trafiła do szpitala

Do gwiazdy natychmiast podbiegli członkowie zespołu. Kobieta została przetransportowana do szpitala, choć jak relacjonują greckie media nie wezwano służb. Prawdopodobnie Marinella została przewieziona do placówki prywatnym autem. W zaistniałej sytuacji koncert został odwołany.