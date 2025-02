Gracie Abrams urodziła się w 1999 roku w Kalifornii. Młoda wokalistka już od najmłodszych lat miała okazję obcować ze światem show-biznesu, a branżę muzyczną zawojowała w lutym 2023 roku, kiedy to odbyła się premiera jej pierwszego krążka "Good Riddance". Potem było już tylko lepiej, a najlepszym tego podsumowaniem jest płyta "The Secret of Us", która wypromowała takie przeboje jak "Risk", "us." z Taylor Swift czy "Close To You".

Gracie Abrams szczerze o Taylor Swift: "Ludzie nadal będą ją oszukiwać"

Gracie Abrams prywatnie przyjaźni się z Taylor Swift, u której gościła zawodowo na trasie "The Eras Tour". W wywiadzie z "Cosmopolitan" przyznała, że Swift jest muzycznym sportowcem, błyskotliwą bizneswoman i genialną tekściarką. Gracie przyznała również, iż gwiazda ma, jak nikt inny, ogromny wpływ na świat.

"Nie ma niczego, co choćby zbliżałoby się do tego, co ona zrobiła [z kulturą popularną]. Ludzie nadal będą ją oszukiwać, wykorzystywać jej zdolności. Proszę, wskaż mi choć jednego mężczyznę, który zbliżył się do zdefiniowania kultury popularnej w ten sposób. Nie ma kogoś takiego! Ale ludzie nie są gotowi na tę rozmowę" - przyznała Gracie.

Przypomnijmy, że swój debiutancki album Taylor Swift zatytułowała po prostu "Taylor Swift", a wydała go 24 października 2006 roku pod szyldem wytwórni Big Machine Records. Album to mieszanka elementów country i popu - słychać tam gitary, banjo i nastrojowe skrzypce. Miłość, zawód, nastoletnie doświadczenia, marzenia, odkrywanie i eksplorowanie siebie to główne tematy poruszane w projekcie. To właśnie z "Taylor Swift" pochodzą single "Tim McGraw", "Teardrops on My Guitar" i "Our Song".

Kulminację sukcesu Taylor Swift oglądamy właśnie dzisiaj. Trasa koncertowa "The Eras Tour" została okrzyknięta najbardziej dochodową trasą w historii. Dzięki 21 miesiącom grania oraz odwiedzania fanów artystka pobiła rekord. Okazuje się, że jej trasa koncertowa zaowocowała zyskiem szacunkowo 2,2 mld dolarów. Nic więc dziwnego, że po 149 koncertach w 51 miastach wokalistka została szanowanym potentatem biznesowym.

Albumy "Red", "1989", "Lover" i inne, żeby nie wymieniać wszystkich, zyskały miano kultowych, a niemal wszystkie utwory, nawet te niesinglowe, cieszą się wielką popularnością nie tylko wśród zagorzałych fanów. Taylor Swift wyruszyła w światową trasę koncertową po opublikowaniu w 2022 roku świetnie przyjętego, przez fanów oraz krytyków, albumu "Midnights". Choć artystka wydawała po drodze kolejne "re-releases", w trakcie koncertowania nie zabrakło oczywiście publikacji premierowego materiału. "The Tortured Poets Department" wypromował takie utwory jak "Fortnight", "Who's Afraid of Little Old Me?" czy "I Can Do It With a Broken Heart". Post Malone i Florence Welch znaleźli się na krążku wyprodukowanym przez Jacka Antonoffa, muzyka, kompozytora, a prywatnie przyjaciela Swift.

