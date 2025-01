Zdenerwowani internauci jasno wyrazili swoje niezadowolenie po stwierdzeniu piosenkarki, pisząc: "Najgorsze podejście. Pokazywanie, że chorym tez można pracować… i później jest właśnie tak, że pracownik boi się iść na zwolnienie, bo będą patrzeć spod byka, bo taka Basia chodziła do pracy to ty nie możesz? Choroba to czas odpoczynku i koniec. Po co promować takie idiotyczne podejście", "Myślę, że to dobrze świadczy o tych osobach, że szanują swoje zdrowie. I uważam, że nie ma tutaj z czego brać przykładu jeśli poszłaś chora, z gorączką do ludzi", "Skrajnie nieodpowiedzialne. Masz się czym chwalić".