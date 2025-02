Ewa Bem w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. "Nie mogę tak leżeć"

"Muszę powiedzieć, że jestem na celowniku. To na pewno. Od kilku lat, kiedy straciliśmy naszą ukochaną Pamelę [córka Ewy Bem Pamela Bem-Niedziałek zmarła w 2017 r. w wieku 38 lat. Współtworzyła telewizję TVN24, później TVN CNBC i TVN24 BiS - przyp. red.], siecze mnie raz z lewej, raz z prawej. Ale to, co się wydarzyło ostatnio, czyli odejście mojego najdroższego 'Dzidzika' Ryszarda Sibińskiego, tak mną jakoś przewróciło, że ja wstałam od razu, bo po prostu nie mogę tak leżeć. Nie dam rady tak leżeć" - przyznała Ewa Bem w "Dzień dobry TVN".

"Muszę wyznać, że naprawdę przyjaciół mam ogromnie wielu i to takich, którzy zajmują się mną jak małym dzieckiem. Czasem ja tego potrzebuję już pomału. I to już nie chodzi o to, że często do mnie dzwonią czy przychodzą i pocieszają. Wiedzą doskonale, że słowa 'trzymaj się', 'musisz wytrzymać', 'masz wnuki i masz dla kogo żyć' są bardzo miłe, ale niezmiernie wyświechtane i kompletnie nieprzydatne" - powiedziała w TVN-ie.