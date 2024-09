Awans do finału "Szansy" wywalczył sobie Natan Gryga , a razem z nim dalej przeszła Blanka Korniluk jako laureatka "złotego biletu". To spora niespodzianka, bo wielu fanów Eurowizji Junior w roli faworytki widziało Tatianę Kopalę .

"Kochani. Dziękuję z Całego serca że was mam jesteście moją siłą. Obiecuję, nie poddam się! Czasami w tej branży nie wszystko zależy od nas, ale prawdziwe emocje zawsze przebijają się przez każdą grę. Gratuluję zwycięzcom" - napisała na Instagramie Tatiana Kopala , najmłodsza w historii finalistka "The Voice Kids" .

"Udało się!! Wygrałem odcinek eliminacyjny i jestem w wielkim finale Szansy na Sukces Eurowizja Junior 2024!! Został ostatni krok w zdobyciu biletu do Madrytu!Biorę się za solidne przygotowania do finału" - napisał na Facebooku Natan Gryga.

Chłopiec z Brzeźnia (woj. łódzkie) dał się poznać szerszej publiczności z siódmej edycji "The Voice Kids" (2024). Na castingu przekonał do siebie Cleo i Nataszę Urbańską (ta myślała, że śpiewa dziewczyna) - to właśnie do jej drużyny trafił. Z programem pożegnał się na etapie Sing-Off.