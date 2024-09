69. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w Szwajcarii w dniach 13 i 15 maja 2025 r. (półfinały), a wielki finał wydarzenia zaplanowano na 17 maja. Miastem gospodarzem wybrano Bazyleę - to szósty raz z rzędu, gdy święto piosenki nie odbędzie się w stolicy kraju. Przypomnijmy, że w tegorocznym konkursie w Malmo (Szwecja) triumfowali Nemo z piosenką "The Code" ( sprawdź! ).



Motywy przewodnie, prowadzący, a także inne istotne szczegóły na razie wciąż pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że będą ogłaszane stopniowo, w najbliższych miesiącach. Hasłem przewodnim prestiżowej imprezy ponownie będzie "United by music - Zjednoczeni przez muzykę".

"Nie możemy się doczekać tej wspaniałej okazji, by pokazać światu Bazyleę jako kosmopolityczne miasto kultury w sercu Europy. Jako otwarte miasto w trójstyku granic Niemiec, Francji i Szwajcarii codziennie przełamujemy różnego rodzaju granice. Pasuje to idealnie do Konkursu Piosenki Eurowizji" - podkreślił Conradin Cramer z lokalnych władz miejskich.

Eurowizja 2025 - znamy pierwszego uczestnika

Swój udział w Eurowizji 2025 wstępnie potwierdzili przedstawiciele 25 państw (na razie nie ma wśród nich Polski). Jako pierwszy swojego reprezentanta przedstawił Cypr.

Ten kraj w Szwajcarii reprezentować będzie urodzony w Nikozji tancerz i wokalista Theo Evan, który chęć występu na Eurowizji deklarował już w zeszłym roku. Jako tancerz w 2012 r. dotarł do półfinału "Mam talent" w Grecji. Po ukończeniu szkoły średniej Theo przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował edukację w prestiżowej szkole Berklee College of Music w Bostonie.

Dotychczasowy dorobek obejmuje kilka singli, począwszy od debiutanckiego "The Wall" z 2021 r. (ponad 200 tys. odsłon) do tegorocznych piosenek "The Cost of Losing You" i "Fading Dreams". Na razie jeszcze nie wiadomo, z jakim utworem Theo Evan pojawi się w Bazylei.

"Jedziemyyy!!!" - wsparła go Silia Kapsis, która reprezentowała Cypr na Eurowizji 2024 z przebojem "Liar" zajmując 15. miejsce.



Najwyższym wynikiem Cypru na Eurowizji jest 2. miejsce, które w 2018 r. zdobyła wokalistka Eleni Foureira z piosenką "Fuego".



Julia Kamińska o "siarczystych" tekstach i płycie "Sublimacja" INTERIA.PL